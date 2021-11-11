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В Карельском филиале РАНХиГС проходит суперфинал регионального конкурса «Лидеры Карелии-2021»

Новости. Общество
10:58, 11 Ноября 2021
фото: © Паблик ВК «Лидеры Карелии — 2021»

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Прямо сейчас 16 талантливых управленцев представляют свои проектные идеи по развитию Карелии.

За право представить свои проектные идеи по развитию региона на суд экспертного совета конкурса на протяжении года боролись 127 жителей республики. И лишь 16 талантливых управленцев успешно прошли все отборочные этапы и попали в суперфинал.

В составе экспертов и конкурсной комиссии: заместитель главы РК по внутренней политике Корсаков И.Ю., директор Карельского филиала РАНХиГС Пивненко Р. Р., глава Петрозаводского городского округа Любарский В. К., сопредседатель регионального штаба ОНФ в РК, председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Лопаткина А. В., председатель Общественной палаты РК, кандидат экономической политики Института экономики КарНЦ РАН Кулакова Л. М., заместитель министра национальной и региональной политики РК Фандеев Г. В., директор Фонда венчурных инвестиций Валит Б.М. , заместитель министра природных ресурсов и экологии РК Павлов А.Н., заместитель начальника Управления по туризму РК Кушнир М.К, заместитель Главы администрации Калевальского района Головинкин А.А.

Напомним, что региональный конкурс лидерства был впервые проведен в Карелии в 2018 году по инициативе Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова.

Финалисты конкурса будут включены в кадровый управленческий резерв республики и продолжат реализовать свои проектные идеи под руководством наставников из числа правительства региона.

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Комментарии

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лишьбыпротив
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