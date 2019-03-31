В Кеми сгорел двухэтажный дом

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Пожар уничтожил расселенный дом в Кеми и частично повредил рядом стоящее здание, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшую субботу 30 марта в 16.46 произошел пожар в двухэтажном расселенном доме в Кеми на улице Свердлова. Более двух часов пожарные боролись с огнем.
И только в 19.11 пожар удалось ликвидировать. В результате пожара 2-этажный деревянный дом сгорел, рядом стоящий дом также был задет огнем.
Во втором доме, по информации МЧС Карелии, огнем повреждено 10 кв.м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Фото паблика "Карелфорния news".
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