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Новости. Происшествия
09:16, 31 Марта 2019
фото: karelfornianews

В Кеми сгорел двухэтажный дом

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Пожар уничтожил расселенный дом в Кеми и частично повредил рядом стоящее здание, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу 30 марта в 16.46 произошел пожар в двухэтажном расселенном доме в Кеми на улице Свердлова. Более двух часов пожарные боролись с огнем.

И только в 19.11 пожар удалось ликвидировать. В результате пожара 2-этажный деревянный дом сгорел, рядом стоящий дом также был задет огнем.

Во втором доме, по информации МЧС Карелии, огнем повреждено 10 кв.м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Фото паблика "Карелфорния news".

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