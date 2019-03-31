В Кеми сгорел двухэтажный дом

Пожар уничтожил расселенный дом в Кеми и частично повредил рядом стоящее здание, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу 30 марта в 16.46 произошел пожар в двухэтажном расселенном доме в Кеми на улице Свердлова. Более двух часов пожарные боролись с огнем.

И только в 19.11 пожар удалось ликвидировать. В результате пожара 2-этажный деревянный дом сгорел, рядом стоящий дом также был задет огнем.

Во втором доме, по информации МЧС Карелии, огнем повреждено 10 кв.м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Фото паблика "Карелфорния news".