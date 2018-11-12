В Кемском и Муезерском районах энергетики начали плановые ремонты ЛЭП

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АО "Прионежская сетевая компания" предупреждает потребителей электроэнергии о возможных отключениях.
12 и 14 ноября в Кеми (улица Гидростроителей) и в поселке Бабгуба Кемского района с 9 до 16 часов будет отключено энергоснабжения в связи с ремонтом двух ЛЭП напряжением 0,4 кВ. На этих линиях энергетики будут менять опоры и монтировать новый провод.
В поселке Муезерский с 12 ноября по 2 декабря будет производиться капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. В эти дни с 9 до 16 часов возможны отключения на улицах Южная, Первомайская, Пограничников.
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