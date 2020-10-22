Международный фестиваль ужасов пройдет в кинотеатре Петрозаводска

В кинотеатре "Премьер" с 26 октября пройдет международный фестиваль ужасов, сообщили в Минкультуры Карелии.

С 26 октября в кинотеатре "Премьер" стартует международный фестиваль ужасов Best Horror Shorts 2020.

Best Horror Shorts – это вырезки из 10 короткометражных фильмов общей длительностью 2 часа 4 минуты.

Вошли в него короткие метры, снятые кинематографистами Польши, Испании, Франции, Великобритании, Бразилии, Италии - всего 10 лент. Показывать фильмы будут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Возрастное ограничение: 18+

Сеансы будут проводиться в каждый вечер в 20.40. Показы продлятся до 31 октября.



Звонить по номеру: 59-90-30 добавочный 115.