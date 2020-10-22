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Международный фестиваль ужасов пройдет в кинотеатре Петрозаводска

Новости. Общество
14:45, 23 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В кинотеатре "Премьер" с 26 октября пройдет международный фестиваль ужасов, сообщили в Минкультуры Карелии.

С 26 октября в кинотеатре "Премьер" стартует международный фестиваль ужасов Best Horror Shorts 2020.

Best Horror Shorts – это вырезки из 10 короткометражных фильмов общей длительностью 2 часа 4 минуты.

Вошли в него короткие метры, снятые кинематографистами Польши, Испании, Франции, Великобритании, Бразилии, Италии - всего 10 лент. Показывать фильмы будут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Возрастное ограничение: 18+

Сеансы будут проводиться в каждый вечер в 20.40. Показы продлятся до 31 октября.

Звонить по номеру: 59-90-30 добавочный 115.

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Комментарии

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User
2020-10-23 16:54:15
Феерично! Мало ужасов (от ковидных до безопасного города), надо еще фестиваль? :)
протестанутый
2020-10-23 17:26:27
User, почему не истеришь в театре с агрекалчнутыми ценителями тонкого искусства ? они там по довлатову тащатся, ликуют и стоя в ладоши хлопают. Потом требуют выхода коронавируса на бис и браво. А ты в это время на пеньке голосуешь в засаленной форме охранника.
кир
2020-10-23 17:22:23
User, не ной. Надоел. Наводи порядок в метро у себя там. Затычка в каждой бочке.
Горожанин
2020-10-23 15:38:50
Министерство КУЛЬТУРЫ ничего лучшего не придумало...
Неравнодушный
2020-10-23 15:29:55
Нам и так страшно. Это всё равно что ехать со своей женой в Париж или в Тулу со своим самоваром.
кир
2020-10-23 14:57:41
Полудиким племенам не надо таких фильмов. Они каждый день своей жизнью ужастики производят.
Гость
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