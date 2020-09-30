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В кинотеатре "Премьер" в Петрозаводске бесплатно покажут военные фильмы

Новости. Общество
18:40, 30 Сентября 2020
фото: © паблик Кинотеатр "Премьер"/vk.com/premierptz
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Организован бесплатный тематический показ фильмов из коллекции Госфильмофонда России "Они сражались за Родину", сообщили в центре народного творчества.

Каждую субботу в 14.00 в большом зале кинотеатра будут показывать отечественные фильмы, снятые в годы войны и послевоенное время.

Первый сеанс состоится 3 октября в 14 часов. Зрителям покажут фильм режиссёра Леонида Лукова "Два бойца" (хронометраж 1 час 20 минут, 12+, Ташкентская киностудия).

В главных ролях Марк Бернес, Борис Андреев, Вера Шершнёва, Янина Жеймо, Максим Штраух, Иван Кузнецов и другие.

Фильм снят во время войны по повести Льва Славина "Мои земляки". Искренний и правдивый рассказ о дружбе Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова, парня с "Уралмаша".

Вход свободный.

Справки по телефону: 55-95-00 (добавочный 115).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-09-30 20:09:51
В агрекалчнутом сарае такие фильмы запрещены. У них там своя атмосфэра
Гость
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