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Новости. Общество
20:21, 11 Ноября 2018
фото: InterContinental Hotels and Resorts

В Китае построили отель для тех, кто хочет оказаться под землёй раньше времени

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При этом одна ночь в экологической гостинице обойдётся в 480 долларов (32 тысячи в рублях).

Как правило, гостиницы соревнуются между собой за самый удобный номер и красивый вид из окон, однако отель под названием Shimao InterContinental Wonderland пошёл против всех. Необычное здание, которое расположено около Шанхая, построено прямо в заброшенном карьере, окружённом озером, сообщает "Лайф".

Отель, строительство которого продолжалось целых 10 лет, откроет свои двери уже 1 декабря. И первым его гостям придётся раскошелиться — ночь в одноместном стандартном номере обойдётся в 480 долларов.

Внутри находится 16 этажей, которые сооружены в самом карьере, а ещё два сделаны в виде аквариума глубиной 10 метров. На подземном уровне расположены номера, ресторан, бассейн и центр водных видов спорта.

Проект гостиницы разработала британская фирма Atkins, также создавшая отель Burj Al Arab в Дубае. Архитекторы сделали упор на экологичность здания. В частности, будут задействованы собственные солнечная и геотермальная электростанции.

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