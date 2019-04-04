В колонии Карелии вылечили наркоманов и алкоголиков

Проект по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью успешно реализуется в РБ-2 при колонии в Медвежьегорском районе, сообщили в УФСИН Карелии.

В Республиканской больнице №2 осужденные проходят занятия в рамках проекта ФСИН России "О внедрении ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы".

В работу с лицами, имеющими подобные пагубные привычки, включены специалисты воспитательной, социальной, медицинской и психологической служб учреждения, оперативно-режимные подразделения. Также в реализации данной программы оказывают содействие: некоммерческий фонд "Здоровая страна" Петрозаводска, сотрудники городской библиотеки Медвежьегорска и Храм пророка Илии в лице настоятеля – протоиерея Георгия Соболева.

Именно вовлечение в работу с осужденными, участвующими в ведомственной программе, более широкого круга специалистов позволяет применять комплексный подход в работе с аддиктивными зависимостями и помогает осужденным справиться со своими пагубными привычками.

В настоящее время программа реализуется с 16 осужденными, четверо из которых уже получили сертификаты об успешном прохождении курса. Внедрение данной программы помогает зависимым лицам избавится от алкогольной и наркотической зависимостей.