В Кондопоге мужчина пытался вынести бутылку дорогого коньяка из магазина

В одном из районов Карелии сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в серии хищений, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувшую среду, 4 апреля, в дежурную часть отдела вневедомственной охраны по Кондопожскому району поступил сигнал "тревога" из сетевого продуктового магазина. К прибывшим на место сотрудникам Росгвардии обратилась директор магазина и пояснила, что неизвестный молодой человек, находясь в торговом зале, попытался пронести через кассу неоплаченную бутылку дорогостоящего коньяка.

Ранее от администрации этого же магазина поступали заявления о совершении аналогичных противоправных деяний, зафиксированных камерами видеонаблюдения в отношении 26-летнего гражданина, который, как выяснилось, ранее привлекался к административной ответственности за мелкие хищения.

Предметом хищения злоумышленника был крепкий алкоголь.

Более того, молодой человек уже привлекался и к уголовной ответственности - был осужден за кражу и грабеж.

Задержанный гражданин передан нарядом вневедомственной охраны сотрудникам полиции, которые займутся дальнейшим разбирательством. По данному факту проводится проверка.