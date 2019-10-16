В Кондопоге начал работать филиал офтальмологического центра Карелии (ФОТО)

В городе бумажников на базе поликлиники открылся офтальмологический кабинет, оборудованный по последнему слову техники, где бесплатно ведут прием высококлассные врачи глазной клиники республики.

"По результатам договоренности с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым в рамках государственного частного партнерства был подготовлен и реализован проект создания в Кондопоге филиала ОЦК – кабинета офтальмологического приема", - сообщил учредитель и инвестор глазного центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин.

Офтальмологический кабинет открылся в здании бывшего родильного дома в Кондопоге, где сейчас располагается поликлиника, по адресу: ул. Бумажников, 20а, корпус 3, 2-ой этаж, каб. 240.



ОЦК Карелии

По словам Олега Ковригина, в кабинете полностью выполнен ремонт, встроены кондиционеры, установлена современная высококлассная техника, оборудованы рабочих места для врачей и медсестер-оптометристов.

"Дизайн филиала разрабатывала доктор-эксперт-офтальмолог Екатерина Ковригина - моя супруга, она работала вместе с архитекторами, - уточнил Олег Ковригин. - Мы сделали в Кондопоге не просто офтальмологический кабинет, а создали отдельную клинику, которая будет иметь свой штат. В штат войдут два врача, две высококвалифицированные медсестры-оптометриста, а также администраторы, которые будут вести электронную запись на прием".

Как уточнил учредитель, электронная запись позволит пациентам избежать очередей и даст возможность спланировать посещение врача. Записаться на диагностику можно по городскому телефону 28-00-03 (для записи пациентов из других регионов: +7 (8142) 28-00-03). Запись осуществляется с 8.00 до 20.00 ежедневно.

"Для пациентов все поменялось только в лучшую сторону, - отметил Ковригин. – Во-первых, кабинет офтальмологического центра работает по программе ОМС, то есть все люди, которые приходят туда, – и дети, и взрослые получат офтальмологическую помощь бесплатно. Для этого они должны предоставить паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС".

В офтальмологическом кабинете кондопожане смогут пройти качественное полноценное обследование у профессионалов, проверить зрение, выписать очки.

Ковригин отметил, что кабинет в Кондопоге оборудован системой видеосвязи с офтальмологическим центром Карелии, который находится в Петрозаводске.

"В Кондопожском филиале заработала телемедицина - есть прямая связь по интернету с нашей центральной клиникой в Петрозаводске, - пояснил Ковригин. - И если выявится какой-то сложный диагноз, то можно по видеоконференции обсудить проблему со специалистами, посмотреть изображение глаза".

Если по результатам обследования выяснится, что пациенту необходимо оперативное лечение, то его включат в "операционный" список.

"Операцию можно будет сделать бесплатно, по системе ОМС, в рамках тех квот, которые Минздрав выделил офтальмологическому центру", - уточнил учредитель и инвестор Олег Ковригин.

Отмечается, что с открытием филиала офтальмологического центра Карелии в Кондопоге у местных жителей появился шанс обнаружить заболевания глаз на ранней стадии и вовремя начать лечение.

"То, что я обещал, я сделал, - сказал Олег Ковригин. - И я рад тому, что жители Кондопоги увидят мой труд и будут знать, что мы очень старались и будем стараться так работать, чтобы было еще лучше. Будем менять оборудование, специалисты будут повышать квалификацию, качество офтальмологической помощи будет улучшаться всегда. Наша офтальмологическая помощь уже находится на уровне Финляндии. И она станет еще лучше. Это говорит о том, что потенциал наших врачей благодаря современным технологиям и в возможностям работы с нашими клиниками раскрывается, и люди начинают работать более эффективно, и в результате это приводит к тому, что становится меньше инвалидов по зрению. Мы помогаем людям с плохим зрением - слепым и детям - и делаем свою работу честно и добросовестно".

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