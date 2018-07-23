В Кондопоге почтили память легендарного руководителя

В Творческом центре прошла встреча, посвященная Виталию Федермессеру, а на доме, где он жил, открыли мемориальную доску.

В день памяти, 19 июля, в кондопожском Творческом центре вспоминали Виталия Федермессера, который отдал градообразующему предприятию АО «Кондопога» более сорока лет, а с 1989 по 2008 годы был его директором. А на доме № 19 по улице Советов, где жил Федермессер, торжественно открыли мемориальную доску.

- Наша цель – создать современное предприятие с эффективной системой управления, которое позволит чувствовать себя уверенно в любой конкурентной борьбе с учетом лидирующей мировой позиции, - отметил исполнительный директор АО "Кондопога" Юрий Айвазов. – Мы продолжаем ту деятельность, которую он начал. Все вопросы решаются во благо предприятия, города и района – это единая социальная система, направленная во благо людей, и наша задача – сделать для нее еще много добрых дел. …Федермессер опередил время своими мыслями, своей энергией. Он понимал, что все взаимосвязано – город, район, производство. И это правильно – нельзя это разделять. Нам передана почетная обязанность, и наша задача – не споткнуться, сделать так, как мечтал Виталий Александрович.

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