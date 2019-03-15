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Новости. Общество
12:28, 15 Марта 2019
фото: Алексей Светов

ФОТО: В Кондопоге выбрали "Мисс ЦБК-2019"

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В 2019  году Кондопожскому целлюлозно-бумажному комбинату исполняется 90 лет.

К этой дате приурочены многочисленные события, которые уже проходят и еще пройдут в Кондопоге, вплоть до юбилейного дня. Несомненно, конкурс "Мисс ЦБК" стал украшением всей череды мероприятий и одним из ярких страничек юбилейного года.

Конкурс проводится с 2014 года и уже стал одним из востребованных мероприятий среди работниц предприятия. В этом году за звание главной красавицы предприятия поборолись 14 претенденток.

Каждая участница заранее подготовила презентацию из фотографий, рассказывающую о своей семье и увлечениях.   В нескольких видах дефиле девушки предстали в образах деловых леди и прекрасных дам в вечерних нарядах. Темой домашнего задания стали традиции и обычаи русского народа. Конкурсантки постарались максимально продемонстрировать свои таланты, знания и умения. А поддержали их в этом на сцене члены семьи, коллеги и друзья.

Все участницы конкурса были настолько хороши, что ни одна не осталась без титула.   "Мисс Элегантность" стала  Мария Лагутина (теплоэлектростанция, АО "Кондопожский ЦБК"), "Мисс Скромность" — Регина Титова (цех обработки и погрузки, ООО "Кареллестранс"), "Мисс Талант" — Анастасия Качанова (лаборатория экологической службы, АО "Кондопожский ЦБК"), "Мисс Загадка" — Анна Кузьмина (цех упаковочных материалов и потребительской продукции, АО "Кондопожский ЦБК"), "Мисс Улыбка" — Ирина Погребняк (древесно-подготовительный цех, АО "Кондопожский ЦБК"), "Мисс Нежность" — Елена Коппалина (комбинат общественного питания, АО "Кондопожский ЦБК"), "Мисс Обаяние" — Екатерина Гусакова (цех упаковочных материалов и потребительской продукции, АО  "Кондопожский ЦБК"), "Мисс Вдохновение" — Анастасия Терешкина (участок по благоустройству, АО "Кондопожский ЦБК"), "Мисс Романтика — Олеся Емец (комбинат общественного питания, АО "Кондопожский ЦБК"), "Мисс Очарование" — Галина Литвиненко (цех обработки и погрузки, ООО "Кареллестранс"), "Мисс Грация" - Ксения Полозова (бумцех №6, АО "Кондопожский ЦБК").

Решением жюри обладательницами звания вице-мисс стали две девушки — Юлия Тарасова из управления  ООО "Кареллестранс" и Арсения Медведева из цеха контроля качества продукции  АО "Кондопожский ЦБК".

Звания "Мисс ЦБК-2019" удостоилась Эльвира Зуева, представляющая управление АО "Кондопожский ЦБК".

Смотрим фото о том, как это было:

Фоторепортаж с конкурса "Мисс ЦБК – 2019" в Кондопоге.

Фотографии Алексея Светова

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