В конфликте форелеводов и жителей поселка Ондозеро на севере Карелии наметился выход

Власти Муезерского района предложили форелеводам альтернативные водоемы для размещения рыбоводного хозяйства.

Администрация Муезерского района Карелии предложила компании "Аркадия" из Петрозаводска рассмотреть возможность формирования рыбоводного участка на озерах Елмозеро или Нурвес. Эти водоемы являются альтернативными площадками для размещения форелевого хозяйства, которое компания "Аркадия" намеревалась открыть на озере Унус. Напомним, планы петрозаводских коммерсантов вызвали мощный протест со стороны жителей поселка Ондозеро. А в мае неизвестными был даже распилен деревянный мост на дороге, которая ведет к озеру Унус.

Как утверждают в районной администрации, если форелеводов устроят предложенные водоемы, и компания "Аркадия" окажется победителем аукциона на право пользования новым рыбоводным участком, участок на озере Унус будет расформирован. Жители поселка Ондозера считают, что отказ форелеводов от размещения рыбоводного хозяйства на озере Унус позволит им избежать конфликта с местным населением.