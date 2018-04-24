В конце апреля откроется выставка "Северный сказ" Владимира Зенина

В инфоцентре музея-заповедника "Кижи" (пл. Кирова, 10А) 27 апреля откроется выставка "Северный сказ", которая представит творчество молодого, но уже маститого художника из Санкт-Петербурга Владимира Зенина.

Владимир Зенин – выпускник мастерской монументальной живописи Академии художеств им. И.Е.Репина. На его счету десятки персональных, совместных выставок и творческих проектов в различных городах России, а также сотрудничество с ведущими галереями и музеями, такими как Государственный Эрмитаж, музей-заповедник "Куликово поле".

Сфера интересов мастера – история, мифы, легенды и предания разных народов. Отдельное направление представляют работы на древнерусскую тему: цикл картин о преподобном Сергии Радонежском, серии графических работ "Слово о полку Игореве", "Свет севера".

Не случайно выставка называется "Северный сказ": метод работы живописца сродни народным текстам с их устоявшимися эпитетами: "сине море", "красна девица", "добрый молодец". Художник тоже использует "устойчивые выражения" визуального кода: воины выступают в конических шлемах и чешуйчатых панцирях, корабли изгибают лебединые шеи, море мерцает ровными треугольными волнами. Всё это – не детали конкретной ситуации, а узоры на просторной эпической канве.

Владимир Зенин работает акрилом на холсте, это позволяет создать масштабные картины, близкие к декоративным панно, где важна роль плоскости, крупных цветовых пятен, переплетений контуров. Симметрия и геометрия картин – внутренний порядок, который подчиняет все фигуры законам единой плоскости, как в эпическом народном сказании – единой идее о красоте и доблести родной земли.

Выставочный центр музея "Кижи" (пл. Кирова, 10А) будет работать в майские праздники: 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 мая с 10:00 до 18:00. 5 мая – выходной. 6 мая (первое воскресенье месяца) – бесплатный вход на выставки.

Справки и заявки на выставки по телефонам (814-2) 79-98-66, 79-98-11.

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