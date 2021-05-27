В конце мая летняя погода не торопится в Карелию

О погоде на субботу, 29 мая, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем будет без существенных осадков.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С. Атмосферное давление будет расти.

Карелию также ждет облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ветер будет северный, северо-восточный, на севере северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6°С, на севере и северо-востоке местами в воздухе и на почве заморозки до -1°С, днем поднимется до +9,+14°С.