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В конце мая летняя погода не торопится в Карелию

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17:00, 28 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

О погоде на субботу, 29 мая, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем будет без существенных осадков.

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Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С. Атмосферное давление будет расти.

Карелию также ждет облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ветер будет северный, северо-восточный, на севере северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6°С, на севере и северо-востоке местами в воздухе и на почве заморозки до -1°С, днем поднимется до +9,+14°С.

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