В конце осени рост цен в Карелии сдерживали молочные продукты

Годовая инфляция в Карелии в ноябре немного снизилась и составила 12,1%.

Наиболее существенно на динамику цен в республике повлияли удешевление яиц и замедление роста цен на молочную продукцию.

«В ноябре сливочное масло, сметана и сыр дорожали медленнее, чем месяцем ранее. Прежде всего, это связано с увеличением объемов производства молока – не только в целом по России, но и в самой Карелии. В результате на прилавках карельских магазинов молочной продукции стало больше, рост цен на нее замедлился. По этой же причине – расширение предложения – в ноябре подешевели яйца», – рассказал начальник экономического отдела республиканского отделения Банка России Максим Дубровский.

В секторе непродовольственных товаров заметный вклад в замедление инфляции в Карелии внесло удешевление стройматериалов. В частности, цены на обрезные доски и древесно-стружечные плиты снижались быстрее, чем в октябре.

Годовая инфляция в Карелии замедлялась семь месяцев подряд. В ноябре ее показатель был ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (12,2%) и сопоставим со значением в целом по стране (12,0%).

По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 5 –7% в 2023 году и вернется к целевым 4% в 2024 году.