«В конце XIX века в Петрозаводске задумывались о том, чтобы любоваться архитектурой»

Реставратор Виталий Скопин поделился впечатлениями о работах по сохранению исторического здания в центре карельской столицы.

«В конце XIX века в Петрозаводске возводили не просто стены для размещения больничных палат, но и задумывались над тем, чтобы по улице, на которой их строили, можно было пройти и полюбоваться архитектурой». К такому заключению пришел известный карельский реставратор Виталий Скопин во время разборки бывшего корпуса психиатрической губернской земской больницы, который является в Карелии объектом культурного наследия регионального значения.

Заказчиком работ по сохранению здания 1889 года постройки и приспособлению его под современное использование выступила компания «Северо-западный финансовый дом», а ее подрядчиком стал архитектурно-реставрационный центр «Заонежье».

О том, что удалось обнаружить в ходе реставрации, и чем станет историческое здание после завершения работ, читайте тут.