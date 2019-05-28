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Новости. Криминал
08:05, 28 Мая 2019
фото: pixabay.com

В Костомукше двое парней вырубили 11 сосен и попали под суд

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Двое жителей Калевальского района Карелии осуждены за незаконную рубку леса, совершенную в особо крупном размере.

Прокуратура Калевальского района поддержала государственное обвинение в отношении двух жителей поселка Боровой, которые обвиняются в незаконной рубке леса. Как сообщили в прокуратуре Карелии, при рассмотрении уголовного дела было установлено, что 21-летний молодой человек спилил 11 сосен, не заключив договор купли-продажи лесных насаждений, а его 22-летний пособник предоставил автомобиль и прицеп для перевозки незаконно срубленных деревьев. Общая сумма выручки после продажи срубленных сосен составила 5 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания вина подсудимых в совершении преступления установлена и доказана. Приговором Костомукшского городского суда непосредственному исполнителю преступления назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, пособнику, совершившему преступление в период условного осуждения за другое преступление, дали 1 год 7 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима. Также молодым людям придется возместить ущерб на сумму 193 908 рублей.

С приговором не согласился пособник, получивший реальный срок лишения свободы, и обжаловал его в апелляционном порядке. Верховный суд Карелии оставил без изменений приговор Костомукшского городского суда.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-05-28 08:48:10
Одна сосна 18000руб? Откуда они цены берут? Отчёты из лесной отрасли пишут по этим цифрам?
Или краеведы сосну и карельскую березу путают в обвинении.
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