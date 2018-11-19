В Костомукше и Кондопоге проведут плановые ремонты ЛЭП

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АО "Прионежская сетевая компания" предупреждает потребителей электроэнергии о возможных отключениях.
С 19 по 22 ноября с 9 до 17 часов в связи с ремонтом ЛЭП напряжением 10 кВ в Костомукше возможны отключения здания таможни, двух автозаправочных станций, дачных кооперативов "Родник", "Сеесъярви", "Норд".
В Кондопоге 19 и 20 ноября пройдет ремонт кабельной линии электропередачи. В эти дни возможны отключения с 8 до 16 часов на улице Пролетарской.
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