В Костомукше и Кондопоге проведут плановые ремонты ЛЭП

АО "Прионежская сетевая компания" предупреждает потребителей электроэнергии о возможных отключениях.

С 19 по 22 ноября с 9 до 17 часов в связи с ремонтом ЛЭП напряжением 10 кВ в Костомукше возможны отключения здания таможни, двух автозаправочных станций, дачных кооперативов "Родник", "Сеесъярви", "Норд".

В Кондопоге 19 и 20 ноября пройдет ремонт кабельной линии электропередачи. В эти дни возможны отключения с 8 до 16 часов на улице Пролетарской.