В Костомукше "Mercedes" наехал на школьника на велосипеде

В Карелии, в Костомукше 8-летний мальчик-велосипедист получил ушибы в результате наезда автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне в 20:30 на улице Интернациональной, 9 водитель автомобиля Mercedes-Benz не уступил дорогу велосипедисту и совершил на него наезд.

В результате происшествия велосипедист, 8-летний школьник, получил ушибы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.