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Новости. Общество
14:42, 18 Апреля 2019

В Костомукше начали ремонт двух ЛЭП

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"Прионежская сетевая компания" приступила к капитальному ремонту двух линий электропередачи напряжением 10 кВ в городе горняков.

Работы проводятся подрядным способом.

На одной ЛЭП энергетики заменят опоры и смонтируют новый провод на протяженности более 7 км, на второй – 7,5 км.

Обе линии питают потребителей в поселке Заречный (в границах Костомукшского городского округа).

Ремонты ЛЭП планируется закончить в 3-м квартале нынешнего года.

Как отметили в АО "ПСК", сейчас уже все необходимые материалы и техника завезены на места работ.

После окончания ремонтов надежность энергоснабжения потребителей в этой части Костомукши значительно повысится.  

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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