В Костомукше отремонтированные с браком дворы никто не восстанавливает

Активисты ОНФ в Карелии повторно призвали власти Костомукши устранить недочеты, допущенные при благоустройстве дворов.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта направили в администрацию Костомукши повторное обращение с просьбой добиться устранения недочетов при благоустройстве дворов в 2018 году, которые так и не исправил подрядчик. Городские власти должны изначально серьезнее подходить к подготовке технического задания в рамках реализации программы "Комфортная городская среда", считают общественники.

"В конце мая 2019 года мы совместно с представителями городской администрации, подрядчика и совета дома проверили состояние отремонтированных в рамках программы территорий. Выяснилось, что в некоторых местах на асфальте появились углубления, где-то деформировался битумный шов и не взошла посаженная трава. Подрядчик пообещал устранить эти недочеты до 10 июля 2019 года, но так и не выполнил взятые на себя обязательства", - сообщила член регионального штаба ОНФ в Карелии Оксана Шаманская.

На улице Ленина, 26 специалисты подрядной организации отремонтировали тротуар, но так и не установили поребрики. А на улице Мира, 18 по-прежнему не заделан деформированный битумный шов.

Кроме того, жильцы одного из домов пожаловались, что после ремонтных работ возле их подъезда теперь скапливается дождевая вода, которая заливает входную часть. Вопросы у местных жителей также вызывает качество асфальта, толщина которого, по их мнению, не соответствует нормам.