В Костомукше уклониста могут посадить на два года

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Костомукши, которого подозревают в уклонении от службы в армии.

По версии следствия, подозреваемый получил повестку и уведомлялся о необходимости явки в отдел военного комиссариата республики по городу Костомукша и Калевальскому району для прохождения медкомиссии.

"Однако призывник при отсутствии законных оснований, не имея уважительных причин для освобождения от воинской службы, в назначенное время в военкомат не явился, чем уклонился от призыва на военную службу", - сообщается на сайте Следкома Карелии.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Подозреваемого грозит до двух лет лишения свободы.