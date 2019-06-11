В Костомукше уклониста могут посадить на два года

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В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Костомукши, которого подозревают в уклонении от службы в армии.
По версии следствия, подозреваемый получил повестку и уведомлялся о необходимости явки в отдел военного комиссариата республики по городу Костомукша и Калевальскому району для прохождения медкомиссии.
"Однако призывник при отсутствии законных оснований, не имея уважительных причин для освобождения от воинской службы, в назначенное время в военкомат не явился, чем уклонился от призыва на военную службу", - сообщается на сайте Следкома Карелии.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Подозреваемого грозит до двух лет лишения свободы.
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