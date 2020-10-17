В ковид-центрах Карелии осталось всего 28% свободных коек для лечения больных коронавирусом

Доля свободных коек для лечения больных COVID -19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 28,3%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, по данным на 18 октября в стационарах находятся 292 жителя республики, заболевших COVID -19. Из них 280 - в состоянии средней тяжести, 9 – тяжелых больных, 3 человека подключены к ИВЛ, то есть находятся в крайне тяжелом состоянии.

При этом в специализированных стационарах на сегодняшний день остается 28,3% свободных коек. Напомним, что на 17 октября этот показатель равнялся 30,8%.

Как пояснил Михаил Охлопков, нормой считается 20% свободных коек.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии, было принято решение дополнительно перепрофилировать под специализированный стационар для борьбы с COVID -19 Центр паллиативной помощи на улице Льва Толстого в Петрозаводске.