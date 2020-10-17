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В ковид-центрах Карелии осталось всего 28% свободных коек для лечения больных коронавирусом

Новости. Общество
09:55, 18 Октября 2020
фото: Минздрав Карелии
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Доля свободных коек для лечения больных COVID -19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 28,3%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, по данным на 18 октября в стационарах находятся 292 жителя республики, заболевших COVID -19. Из них 280 - в состоянии средней тяжести, 9 – тяжелых больных, 3 человека подключены к ИВЛ, то есть находятся в крайне тяжелом состоянии.

При этом в специализированных стационарах на сегодняшний день остается 28,3% свободных коек. Напомним, что на 17 октября этот показатель равнялся 30,8%.

Как пояснил Михаил Охлопков, нормой считается 20% свободных коек.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии, было принято решение дополнительно перепрофилировать под специализированный стационар для борьбы с COVID -19 Центр паллиативной помощи на улице Льва Толстого в Петрозаводске.

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Комментарии

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Поцъ длинный
2020-10-18 12:31:55
Рывок в медицине говорят уже сделан!?
На кладбище то хоть всё нормально, места есть?
Титов
2020-10-18 12:21:47
С такими темпами заражений свободных мест не будет через 2-3 недели ....
кир
2020-10-18 10:29:05
С отпуска возвращаемся и ковид везём. Скоро заполним пустующие места. :)
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