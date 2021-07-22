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В ковид-центрах Карелии врачи борются за жизни 732 пациентов, 9 из которых не могут дышать самостоятельно

Новости. Общество
09:45, 27 Июля 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего

За сутки в Карелии зарегистрировано 166 случаев заражения коронавирусом и четыре смерти ковидных больных, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 27 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 166 жителей республики, из которых никто не был привит. Заболели 165 человек, в состоянии средней тяжести находятся 29 пациентов, двое тяжелых и 1 больной госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 732 больных коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55319 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 710.

За сутки выздоровели еще 170 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 51654 человека.

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Комментарии

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Вася
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