В ковид-центрах Карелии врачи борются за жизни 732 пациентов, 9 из которых не могут дышать самостоятельно

За сутки в Карелии зарегистрировано 166 случаев заражения коронавирусом и четыре смерти ковидных больных, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 27 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 166 жителей республики, из которых никто не был привит. Заболели 165 человек, в состоянии средней тяжести находятся 29 пациентов, двое тяжелых и 1 больной госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 732 больных коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55319 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 710.

За сутки выздоровели еще 170 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 51654 человека.