В кризис россияне предпочитают искать помощь не в органах власти, а в соцсетях

Более 43% жителей России полагаются не на органы власти, а на социальные сети как средство адаптации к экономическому кризису.

Об этом говорится в докладе "Адаптационные стратегии населения: между выживанием и развитием", подготовленном экспертами РАНХиГС.

Соцсети стали одним из самых востребованных способов адаптации, более простым и эффективным ресурсом, чем система государственной защиты, отмечают авторы исследования.

Самыми распространенными действиями в кризис стали экономия (63,3% сокращали свои расходы), "проедание" старых запасов (52,9% тратили сбережения), наращивание долговой нагрузки (52,4% граждан брали кредиты и занимали деньги).

Помощь родственников и близких использовали 35,3% россиян. А за помощью к органам социальной защиты в кризис обращались 22,5% населения, причем существенную поддержку получили менее трети обратившихся.

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