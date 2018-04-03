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Новости. Общество
09:08, 03 Апреля 2018

В кризис россияне предпочитают искать помощь не в органах власти, а в соцсетях


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Более 43% жителей России полагаются не на органы власти, а на социальные сети как средство адаптации к экономическому кризису.

Об этом говорится в докладе "Адаптационные стратегии населения: между выживанием и развитием", подготовленном экспертами РАНХиГС.

Соцсети стали одним из самых востребованных способов адаптации, более простым и эффективным ресурсом, чем система государственной защиты, отмечают авторы исследования.

Самыми распространенными действиями в кризис стали экономия (63,3% сокращали свои расходы), "проедание" старых запасов (52,9% тратили сбережения), наращивание долговой нагрузки (52,4% граждан брали кредиты и занимали деньги).

Помощь родственников и близких использовали 35,3% россиян. А за помощью к органам социальной защиты в кризис обращались 22,5% населения, причем существенную поддержку получили менее трети обратившихся.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-04-03 09:28:22
Потому что, в отличие от органов власти, сети социальные.
кир
2018-04-03 10:20:51
User, некуда себя приложить. Так и жизнь бессмысленно пройдет.
David
2018-04-03 11:01:44
кир, Написала глядя на себя в зеркало?
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