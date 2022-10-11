В «КРЦ» рассказали, где в ближайшее время начнут устанавливать заглушки на канализацию

ООО «КРЦ» начали оповещать должников об отключении канализации не только по почте, как это делается регулярно, но и на баннерах перед подъездами.

Теперь у домов, где живут неплательщики, будут размещены объявления с предупреждением об установке заглушек на канализацию в квартирах должников.

Задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения есть у 22 тысяч петрозаводчан. Ежемесячно все больше неплательщиков получают уведомления об отключении водоотведения.

Отключение неплательщиков от канализации планируется во всех районах Петрозаводска, первые на очереди – адреса в районе Ключевая. Долг клиентов ООО «КРЦ» И АО «ПКС-Водоканал» за воду – 262 миллиона рублей. У самого недобросовестного абонента долг за холодную воду составляет 615 тысяч 880 рублей.

Напоминаем, оплачивать коммунальные счета необходимо до 10 числа каждого месяца. Если сейчас заплатить у вас по какой-либо причине нет возможности, необходимо обратиться в ООО «КРЦ» по адресу ул. Гоголя, д. 60 для заключения договора о рассрочке платежа. В случае, если договора о рассрочке нет, и счета не оплачиваются вовремя, на третий месяц неуплаты абоненту приходит уведомление об отключении услуг водоотведения. Для того, чтобы снять заглушку на канализации, необходимо оплатить все долги по счетам, включая пени, а также услуги по установке и демонтажу заглушки в размере 3 тысяч рублей. Заглушку должнику снимают не сразу, а в течение двух календарных дней и только при условии полной оплаты всех счетов.

У должников еще есть возможность успеть оплатить счета, и чем быстрее они это сделают, тем меньше вероятность отключение неплательщиков от канализации.

Узнайте, есть ли у вас задолженность, по телефону Центра единого обслуживания 56-04-31. Внести платежи за коммунальные услуги можно в банках, через терминалы, мобильные приложения банков и в отделениях АО «Почта России».