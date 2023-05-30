В крупнейшем городе Приладожья Карелии запустили ежедневный туристический поезд (ФОТО)

По городу Сортавала до Валаамского причала будет ходить «Ладожская Нерпочка».

Ежедневный туристический поезд «Ладожская Нерпочка» начал курсировать с 3 июня по городскому маршруту Сортавала (вокзал) — Валаамский причал. Об этом сообщили на сайте Октябрьской железной дороги РЖД.

В выходные дни по маршруту будет ходить поезд на паровозной тяге, в составе которого — новый обзорный вагон открытого типа с панорамными окнами, стилизованный под эпоху начала XX века, и вагон-ресторан. Для состава был восстановлен маневровый паровоз серии 9П.

В будние дни туристов и жителей города будет возить рельсовый автобус РА-1 — одновагонный дизель-поезд.

Как уточнили на сайте ОЖД, расписание поезда состыковано с расписанием «Метеоров» и беспересадочной группой вагонов поезда № 160, курсирующих по маршруту Москва — Горный парк Рускеала. Стоимость билета в настоящее время составит 100 рублей.