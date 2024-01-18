В крупном районе Петрозаводска столкнувшиеся авто перекрыли две полосы движения

ДТП с участием двух машин произошло на Кукковке в карельской столице.
О дорожной аварии сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ДТП произошло в пятницу, 19 февраля, около 11.00 на улице Лыжной в Петрозаводске.
Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора. Запись разместили в сети.
«Улица Лыжная, перекрыто 2 ряда», — написала автор видео.
Судя по видео, дорогу не поделили два легковых автомобиля. В результате ДТП по двум полосам дороги из трех движение невозможно.
Информация о пострадавших и обстоятельства аварии выясняются.
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