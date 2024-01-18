В крупном районе Петрозаводска столкнувшиеся авто перекрыли две полосы движения

фото: © Скриншот с видео: Ольга Михайлова / паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

ДТП с участием двух машин произошло на Кукковке в карельской столице.

О дорожной аварии сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло в пятницу, 19 февраля, около 11.00 на улице Лыжной в Петрозаводске.

Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора. Запись разместили в сети.

«Улица Лыжная, перекрыто 2 ряда», — написала автор видео.

Судя по видео, дорогу не поделили два легковых автомобиля. В результате ДТП по двум полосам дороги из трех движение невозможно.

Информация о пострадавших и обстоятельства аварии выясняются.