Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителей Карелии с острой зубной болью теперь принимают и по ночам 1
Сегодня 09:43
В Петрозаводске ищут вандалов, расписавших стены дома в центре города (ВИДЕО) 6
Сегодня 10:06
В Петрозаводске автомобиль прокатил пешехода на капоте и скрылся с места ДТП (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:22
Глава Минздрава РФ рассказал, как избежать второй волны коронавируса 7
17.09.2020 20:40
Пивненко намерена добиться отмены повышения пенсионного возраста для жителей Карелии и других северян 22
Сегодня 12:58

В Крыму погиб священник, сорвавшийся со скалы вместе с внуком

Новости. Происшествия
19:40, 18 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Приехавший из Москвы в Севастополь мужчина погиб, упав с прибрежной скалы, а его семилетний внук получил травмы.

По данным источников в Русской православной церкви, погибший мужчина был священником Александром Шумским, пишет ТАСС.

"Со скалы вблизи пляжа "Солнечный" сорвались мужчина и его внук семи лет. К месту происшествия оперативно выдвинулись силы ГКУ ЦГЗ города Севастополя, опергруппа ЦУКС ГУ МЧС России по городу Севастополю, медики Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сотрудники Управления МВД России по городу Севастополю и Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю", – говорится в сообщении пресс-службы "Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя".

Уточняется, что мужчина и мальчик упали с обрыва высотой около 5 м.

"Мужчина от полученных травм скончался на месте, ребенок без сознания был передан спасателями в реанимационную карету и незамедлительно направлен в лечебное учреждение города", - добавили в ведомстве.

Благочинный Севастопольского округа Русской православной церкви протоиерей Сергий Халюта подтвердил, что "действительно погиб священник Александр Шумский".

Гибель Шумского подтверждается сообщениями на сайте издания "Державный путь", где работал Шумский, и на сайте храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках города Москвы, где он служил в чине клирика.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск
13.09.2020, 15:35
В Карелию идут заморозки

Аналитика

17.09.2020 14:45
Капитал
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 2
Бывший работник "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 6
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 15
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Вся аналитика

Чтиво

17.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 5
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»