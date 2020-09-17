В Крыму погиб священник, сорвавшийся со скалы вместе с внуком

Приехавший из Москвы в Севастополь мужчина погиб, упав с прибрежной скалы, а его семилетний внук получил травмы.

По данным источников в Русской православной церкви, погибший мужчина был священником Александром Шумским, пишет ТАСС.

"Со скалы вблизи пляжа "Солнечный" сорвались мужчина и его внук семи лет. К месту происшествия оперативно выдвинулись силы ГКУ ЦГЗ города Севастополя, опергруппа ЦУКС ГУ МЧС России по городу Севастополю, медики Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сотрудники Управления МВД России по городу Севастополю и Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю", – говорится в сообщении пресс-службы "Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя".

Уточняется, что мужчина и мальчик упали с обрыва высотой около 5 м.



"Мужчина от полученных травм скончался на месте, ребенок без сознания был передан спасателями в реанимационную карету и незамедлительно направлен в лечебное учреждение города", - добавили в ведомстве.

Благочинный Севастопольского округа Русской православной церкви протоиерей Сергий Халюта подтвердил, что "действительно погиб священник Александр Шумский".

Гибель Шумского подтверждается сообщениями на сайте издания "Державный путь", где работал Шумский, и на сайте храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках города Москвы, где он служил в чине клирика.