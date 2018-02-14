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Новости. Общество
14:16, 14 Февраля 2018

В Крыму школьникам запретили отмечать День святого Валентина

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Минобразования республики разослало по школам соответствующий циркуляр.

День святого Валентина "не соответствует культурным традициям народов Крыма и не относится к праздникам, рекомендованным для проведения в образовательных учреждениях", а значит, не может никак отмечаться в крымских школах, сообщается "Фотнатнка". 

Такой циркуляр, разосланный минообразования Крыма по местным учебным заведениям, опубликовало 14 февраля в своем телеграм-канале ИА "Крыминформ". "Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым обращает ваше внимание на то, что проведение мероприятий, посвященных дню святого Валентина, не соответствует культурным традициям народов Крыма и не относится к праздникам, рекомендованным для проведения в образовательных учреждениях", - говорится в документе. Подписала его министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. Также в письме рекомендуется для привлечения внимания к семейным ценностям и формирования образа семьи как источника любви отмечать в школах 8 июля (во время каникул) - День семьи, любви и верности.

В ведомстве также разъяснили, что не могут запретить детям отмечать 14 февраля дома или за пределами школы. А в школах отмечаются только праздники Российской Федерации и Республики Крым.

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Комментарии

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Zim
2018-02-14 20:45:12
А Пасху и Рождество в Крыму тоже запрещают в школах?
йошкин кот
2018-02-14 20:32:10
вменяемое письмо! нашим умникам от образования - для изучения, как можно и как правильно работать.
Leopol'd
2018-02-14 17:54:02
Вообще-то в Крыму немало мусульман.
Так "культурным традициям народов Крыма" будет соответствовать Курбан-Байрам, например. Что-то сомневаюсь, что это лучше Св. Валентинова дня.
Неравнодушный
2018-02-14 17:05:48
День святого Валентина -
лучший праздник всей Земли, на!
Американец
2018-02-14 15:28:37
правильное решение, нечего заднеприводных рекламировать и выращивать.

Абсолютно полу.....й праздник.

ЧТо-то я не видел, чтобы америкосы носили футболки с Российским флагом и праздновали деть семьи 8 июля.

Это праздник для яблочников, грудининцев, соПчачек
Гость
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