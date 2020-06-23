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В курином филе обнаружили хлор и антибиотики

Новости. Общество
19:40, 23 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Эксперты проверяли куриное филе 15 торговых марок в ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку на антибиотики и гормоны роста.

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования – хлороформ, пишет ТАСС.

Эксперты проверяли куриное филе 15 торговых марок (13 – из России, две – из Белоруссии) в ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку на антибиотики и гормоны роста, влагоудерживающие компоненты, микробиологическую безопасность, пищевую ценность.

"Потребительский страх по поводу обработки курицы хлоросодержащими препаратами (их используют для устранения неприятных запахов, а также с целью продать товар с первоначальными признаками порчи) оказался обоснованным. Побочный продукт хлорирования – хлороформ – не выявлен в щести из 15 товаров", – отмечается в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что лаборатория, выявив следы хлора, перепроверила результаты, а также провела углубленное исследование. В более глубоких слоях мышечной ткани хлора оказалось меньше, на поверхности филе больше. Этот факт подтверждает, что хлороформ попал в образцы филе из-за охлаждения питьевой водой с хлорсодержащими веществами.

По мнению экспертов, выявленные концентрации хлороформа говорят, скорее, о недоочистке водопроводной воды на предприятиях. Специалисты Роскачества также обнаружили следы антибиотиков в 10 товарах. При этом у двух из них имеется надпись на этикетке "Без антибиотиков", что не соответствует действительности. 

Что касается маркировки, расхождений фактической информации по содержанию белков, жиров и энергетической ценности с заявленной не выявлено.

Также не выявлено расхождений с массой нетто, заявленной в маркировке. Эксперты добавили, что в ходе проверки ни в одной торговой марке не найдено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки. Также в исследованном мясе не выявлены нитриты (фиксаторы окраски, которые придают мясу привлекательный цвет), консерванты, химические растворы, искусственно добавленная вода, полифосфаты, ГМО, ДНК сои и кукурузы, ДНК крупного рогатого скота, барана, свиньи.

 
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