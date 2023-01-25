В квартале исторической застройки Петрозаводска появится новый памятник

Вывезенный с улицы Свердлова Дом Захаровых соберут заново на улице Федосовой.

Один из самых известных памятников деревянной архитектуры Петрозаводска – двухэтажный Дом Захаровых – полностью разобран и вывезен в квартал исторической застройки. После проведения реставрации объект культурного наследия регионального значения будет собран заново.

Разборкой Дома Захаровых занимался архитектурно-реставрационный центр «Заонежье». Несколько лет назад его специалисты в прямом смысле спасли уникальную Варваринскую церковь XVII столетия из нежилой деревни Яндомозеро. Отправленный на реставрацию деревянный храм пережил двух подрядчиков и гнил под дождем в разобранном виде, пока за памятник не взялся АРЦ «Заонежье», который собрал его заново на новом месте — в деревне Типиницы.

В отличие от Варваринской церкви Дом Захаровых сохранился значительно лучше: более поздняя деревянная постройка находилась под обшивкой, поэтому ее сруб пострадал от времени незначительно. Для памятника уже подготовлен фундамент в районе улицы Федосовой.

О том, как Дом Захаровых выселяли с его исторического места, читайте тут.