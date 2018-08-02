В Ладожском озере горит остров с радиоактивными отходами

На Ладожском озере второй день действует лесной пожар на острове Кугрисаари, где в 50-е годы прошлого века проводились испытания радиоактивных веществ и содержащих их устройств в военных целях.

Как сообщается на сайте Лесного форума Гринпис России, за прошедшие после испытаний 70 лет радиационная обстановка на островах улучшилась, но там все еще есть участки с повышенным уровнем радиации, а также могильники радиоактивных веществ.

Эта группа островов не входит в границы недавно созданного национального парка Ладожские шхеры - расстояние от границы парка до острова Кугрисаари составляет около восьми километров. Пожар был обнаружен 31 июля командой судна Метеор, следовавшего на Валаам, а затем туристами - те и другие сообщили о дыме, идущем с острова, на телефон добровольных лесных пожарных, работающих на территории Ладожских шхер.

Информация была немедленно передана на Сортавальскую авиабазу, вместе с сообщением о том, что на острове есть радиационно загрязненные участки и могильники радиоактивных веществ, и что оптимальным способом тушения в этом конкретном случае является тушение с помощью вертолета с водосливным устройством.

По словам защитников природы, в распоряжении Министерства природных ресурсов и экологии Карелии не оказалось спецтехники, поэтому пока на остров отправлена обычная группа лесных пожарных.