В Лахденпохье у остановки произошло ДТП, пострадала женщина

Два легковых автомобиля столкнулись в Лахденпохье у остановки общественного транспорта, в ДТП пострадала женщина-водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем, 6 мая в 13.40, в Лахденпохье женщина на Chevrolet Lacetti выполняла разворот в районе остановки общественного транспорта. Двигавшийся в прямом направлении автомобиль Renault Logan въехал в Chevrolet.

В результате ДТП 45-летняя женщина-водитель Chevrolet Lacetti получила травмы и была госпитализирована.