В Лахденпохье ночью насмерть сбили пешехода

Мужчина неожиданно вышел на проезжую часть дороги и попал под колеса "Жигулей".

В ночь на 1 апреля, около 3 часов 20 минут в Лахденпохье в аварии погиб пешеход, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, на 222 км автодороги "Сортавала" 48-летний водитель автомобиля "Жигули" 14 модели (зарегистрирован в Санкт-Петербурге) совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по правой обочине и неожиданно вышел на проезжую часть.

В результате ДТП пешеход погиб на месте до приезда медиков.

Личность погибшего устанавливается. На вид мужчине около 50 лет.

По факту ДТП проводится проверка. Водитель автомобиля трезв.