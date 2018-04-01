В Лахденпохье ночью насмерть сбили пешехода

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Мужчина неожиданно вышел на проезжую часть дороги и попал под колеса "Жигулей".
В ночь на 1 апреля, около 3 часов 20 минут в Лахденпохье в аварии погиб пешеход, сообщили в ГИБДД Карелии.
По предварительным данным, на 222 км автодороги "Сортавала" 48-летний водитель автомобиля "Жигули" 14 модели (зарегистрирован в Санкт-Петербурге) совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по правой обочине и неожиданно вышел на проезжую часть.
В результате ДТП пешеход погиб на месте до приезда медиков.
Личность погибшего устанавливается. На вид мужчине около 50 лет.
По факту ДТП проводится проверка. Водитель автомобиля трезв.
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