В Лахденпохском районе подписали контракт на приобретение квартиры для семьи участника СВО

Многодетная семья бойца СВО переедет из аварийного жилья.

Как сообщили в паблике Лахденпохского района, 11 октября был подписан муниципальный контракт на приобретение квартиры в поселке Куркиеки для семьи участника СВО.

Члены комиссии осмотрели квартиру, зафиксировали моменты, которые необходимо доделать.

После окончательной приемки квартиры многодетная семья бойца СВО переедет из аварийного жилья в благоустроенную квартиру, отметили в источнике.