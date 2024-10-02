В Лахденпохском районе подписали контракт на приобретение квартиры для семьи участника СВО

Многодетная семья бойца СВО переедет из аварийного жилья.
Как сообщили в паблике Лахденпохского района, 11 октября был подписан муниципальный контракт на приобретение квартиры в поселке Куркиеки для семьи участника СВО.
Члены комиссии осмотрели квартиру, зафиксировали моменты, которые необходимо доделать.
После окончательной приемки квартиры многодетная семья бойца СВО переедет из аварийного жилья в благоустроенную квартиру, отметили в источнике.
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