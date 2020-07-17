В лесу под Петрозаводском нашли труп мужчины, погибшего весной

Полиция Петрозаводска просит помочь опознать погибшего, которого нашли в лесу в Лососинном.

По сообщению МВД Карелии, 15 июля в лесном массиве местечка Лососинного было найдено тело неизвестного мужчины, погибшего, по предварительной оценке, в марте – апреле 2020 года.

На вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, на спине татуировка в виде иероглифа. Был одет в спортивный костюм черного цвета, полевую куртку цвета хаки, с собой имел камуфлированный рюкзак.

В рюкзаке находилась книга с дарственной надписью.

В полиции просят всех, кто имеет информацию о погибшем, сообщать по телефонам: +7-911-401-83-56, +7(8142) 73-90-22, 57-96-16.