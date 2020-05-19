890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Архиерей под наблюдением 11
Сегодня 15:28
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции
Сегодня 13:32
Число выявленных случаев коронавируса в Карелии выросло до 241
Сегодня 09:19

В летних лагерях откроют онлайн-смены

Новости. Общество
21:05, 19 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Для детей, которые не смогут попасть в летние лагеря, разработана программа "онлайн-смены", в Минпросвещения РФ.

Замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева рассказал на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике о перспективах летней оздоровительной кампании.

"Если мы не направляем детей в организации отдыха с учётом в целом ситуации по стране, соответственно, нам надо подумать о занятости детей. На этот счёт министерством просвещения совместно с педагогическими вузами страны разработана программа, так называемая онлайн-смена", – цитирует "Парламентская газета" Голубеву.

По словам представителя Минпросвещения, в этом году к открытию будут готовы 33 347 организаций (из более 45 тысяч), из них 2214 стационарных. Смены в лагерях могут начаться с 1 июля, при этом они могут быть сокращены с 21 до 14 дней.

Ранее в Министерстве образования Карелии рассказали, что летнюю оздоровительную кампанию в регионе намерены начать не ранее 1 июля с учетом эпидемической обстановки и отсутствия рисков появления новых очагов инфекции. При отсутствии запретов, благополучной эпидобстановке и соблюдении санитарных требований при перевозке организованных групп, для детей закупят не менее 870 путевок в лагеря на черноморском побережье Краснодарского края. Из них 110 получат сироты и те, кто остался без попечения родителей.

В Карелии уже сформирован реестр организаций, которые будут заниматься отдыхом почти 8 тыс. детей этим летом на территории региона: в него вошел 121 лагерь – один загородный, 118 лагерей дневного пребывания, а также два палаточных.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-19 21:40:13
Кормить тоже виртуально?
У компьютера детям 1, 5 часа максимум по СанПинам...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
12.05.2020, 18:57
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск

Аналитика

Сегодня 15:28
Обществоведение
Архиерей под наблюдением 11
Первый епископ Костомукшской епархии отстранен от управления и предстанет перед Высшим общецерковным судом.
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 3
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 4
14.05.2020 16:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:20
Личное мнение
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
Известный карельский ресторатор Роман Ли высказал свое мнение о перспективах предприятий общепита, закрытых более полутора месяцев назад из-за угрозы распространения коронавируса.
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»