В летних лагерях откроют онлайн-смены

Для детей, которые не смогут попасть в летние лагеря, разработана программа "онлайн-смены", в Минпросвещения РФ.

Замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева рассказал на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике о перспективах летней оздоровительной кампании.

"Если мы не направляем детей в организации отдыха с учётом в целом ситуации по стране, соответственно, нам надо подумать о занятости детей. На этот счёт министерством просвещения совместно с педагогическими вузами страны разработана программа, так называемая онлайн-смена", – цитирует "Парламентская газета" Голубеву.

По словам представителя Минпросвещения, в этом году к открытию будут готовы 33 347 организаций (из более 45 тысяч), из них 2214 стационарных. Смены в лагерях могут начаться с 1 июля, при этом они могут быть сокращены с 21 до 14 дней.

Ранее в Министерстве образования Карелии рассказали, что летнюю оздоровительную кампанию в регионе намерены начать не ранее 1 июля с учетом эпидемической обстановки и отсутствия рисков появления новых очагов инфекции. При отсутствии запретов, благополучной эпидобстановке и соблюдении санитарных требований при перевозке организованных групп, для детей закупят не менее 870 путевок в лагеря на черноморском побережье Краснодарского края. Из них 110 получат сироты и те, кто остался без попечения родителей.

В Карелии уже сформирован реестр организаций, которые будут заниматься отдыхом почти 8 тыс. детей этим летом на территории региона: в него вошел 121 лагерь – один загородный, 118 лагерей дневного пребывания, а также два палаточных.