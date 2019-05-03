В Лучевом горела дача

Чтобы потушить пожар в частном доме, расположенном в дачном кооперативе "Лучевое 1", понадобилась помощь 8 спасателей.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в четверг 2 мая в 14:55 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном доме по адресу: Прионежский район, СНТ "Лучевое 1".

Спасатели работали на месте почти два часа. Пожар удалось ликвидировать в 16:41. О пострадавших не сообщается.