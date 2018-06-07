В мае выросло число вакансий для жителей Карелии

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали вакансии, созданные в мае на портале hh.ru работодателями в Карелии.

Число вакансий увеличилось на 85% к аналогичному месяцу прошлого года. Совсем другая ситуация была год назад - в 2017 году количество предложений о работе в мае по отношению к 2016 сократилось на треть.

Количество резюме в мае 2018 года тоже выросло - на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом снизился уровень конкуренции за рабочие места. В мае на одно вакантное место в среднем претендовали 5 соискателей, хотя еще год назад расстановка сил на рынке труда была иной – 7 кандидатов на вакансию.

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