В магазинах Карелии торговали испорченной рыбой

Роспотребнадзор арестовал в Карелии 63 кг рыбы сомнительного качества.

За 9 месяцев этого года Управление Роспотребнадзора по республике проверило 21 организацию, включая 30 магазинов, торгующих рыбой и рыбопродуктами. Нарушения обязательных требований к продукции выявлено в 2 объектах. Так, в магазинах торговали рыбой с истёкшим сроком годности, нарушали условия хранения рыбопродуктов. Сведения о декларации в товарно-транспортной накладной в торговых точках также отсутствовали, сообщили в в управлении Роспотребнадзора республики.

По результатам экспертизы Центра гигиены и эпидемиологии в республике за 9 месяцев 2020 года в исследованных образцах рыбной продукции превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, радионуклидов не выявлено, физико-химические показатели соответствовали требованиям законодательства.

Удельный вес несоответствующих проб по микробиологическим показателям составил 11,5%.

По результатам проверок наложен арест на 5 партий рыбы и рыбной продукции весом в 63,3 кг. Четыре нарушителя были оштрафованы 10 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал торговцев овощами и фруктами на 137 тысяч рублей.