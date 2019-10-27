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Новости. Общество
16:17, 27 Октября 2019
фото: Столица на Онего

В магазинах Петрозаводска появились новогодние игрушки (ФОТОФАКТ)

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С каждым годом все раньше и раньше торговые сети начинают готовить покупателей к празднованию Нового года.

За окном – октябрь, а в магазинах Петрозаводска уже появились товары к Новому году – елочные игрушки, гирлянды, украшения.

Корреспондент "Столицы на Онего" сделал фотографии сегодня, 27 октября.

Мы отмечаем, что с каждым годом новогодними товарами магазины начинают торговать все раньше и раньше. Несколько лет назад это был декабрь, потом ноябрь, а теперь, как видим, - октябрь. Такими темпами Новый год скоро будет приходить в магазины летом.

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Комментарии

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новый
2019-10-27 17:04:44
Спокоен малыш - счастлива мама. И что плохого, если Новый год будет приходить летом ? Главное, чтобы Деда Мороза медведь не загрыз . Или какая-нибудь блогерша. Или он ночью не фотографировал детишек в нарядах снежинки и красной шапочки.
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