В магазинах Петрозаводска появились новогодние игрушки (ФОТОФАКТ)

С каждым годом все раньше и раньше торговые сети начинают готовить покупателей к празднованию Нового года.

За окном – октябрь, а в магазинах Петрозаводска уже появились товары к Новому году – елочные игрушки, гирлянды, украшения.

Корреспондент "Столицы на Онего" сделал фотографии сегодня, 27 октября.

Мы отмечаем, что с каждым годом новогодними товарами магазины начинают торговать все раньше и раньше. Несколько лет назад это был декабрь, потом ноябрь, а теперь, как видим, - октябрь. Такими темпами Новый год скоро будет приходить в магазины летом.