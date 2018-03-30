В марте в Карелии на пропускном пункте "Люття" выявлено 17 нарушений

Наиболее распространенные из них - "перевес" и ввоз сырой животноводческой продукции.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, в марте в международном автомобильном пункте пропуска "Люття" было выявлено 17 нарушений требований ветеринарного законодательства при пересечении гражданами государственной границы Российской Федерации.

В шести случаях путешественники пытались провезти в ручной клади готовую продукцию животного происхождения с превышением разрешенной пятикилограммовой нормы ввоза. В пяти случаях в Российскую Федерацию ввозилась сырая животноводческая продукция без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность. Еще в шести случаях нарушителями были животные, вернее их хозяева, которые не позаботились о выполнении всех требований законодательства Евразийского экономического союза в отношении своих питомцев.

Управление напоминает: допускается ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования без разрешения на ввоз и без ветеринарного сертификата страны отправления товара до 5 кг в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза.

При поездках с животными необходимо выполнить требования по вакцинации и проведению клинического осмотра питомца при ввозе в Российскую Федерацию, регламентированные главой 15 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317.

Соблюдение установленных правил позволит избежать задержек при пересечении границы, связанных с оформлением административных материалов, а также финансовых потерь виде штрафов и денег, потраченных на продукты, с которыми придется расстаться.