В марте в Петрозаводске начнет работать медвытрезвитель

В отделение будут доставлять людей, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, сообщили в Минздраве Карелии.

В марте на базе Республиканского наркологического диспансера открывается отделение для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения.

Специализированное отделение мощностью до 10 коек организовано в стационаре на улице 8 Марта.

"Отделение рассчитано на граждан, не нуждающихся в медицинской помощи, и будет принимать людей, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Для нас важна жизнь каждого человека, и цель организации нового подразделения в наркологическом диспансере – не только помощь в вытрезвлении, но и обеспечение безопасности для пьяных людей, которые могут стать объектом преступления, попасть в различные неприятные ситуации", – отметил Михаил Охлопков.