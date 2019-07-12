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Новости. Общество
15:15, 12 Июля 2019
фото: Валерий Поташов

В материалах расстрельных дел Большого террора в Карелии заклеены фамилии

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В период с августа 1937 года по ноябрь 1938 года в республике было уничтожено более 10 тысяч человек.

"Изобличается в том, что состоит участником контрреволюционной диверсионно-повстанческой организации и ведет в ней контрреволюционную деятельность". Это слова из постановления об избрании меры пресечения и предъявления обвинения уроженцу поморской деревни Шижня Ивану Суворову, который был арестован в конце зимы 1938 года, а в начале апреля расстрелян в Сандармохе.

По оценке историков, всего в период Большого террора – с августа 1937 года по ноябрь 1938 года – в Карелии было уничтожено более 10 тысяч жителей республики. Почти половина из них оказалась расстреляна в ходе "операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов", начало которой дал приказ народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова. Примечательно, что он сам впоследствии был обвинен в подготовке государственного переворота и расстрелян.

Имена тех, кто входил в карельскую Тройку НКВД, также известны – от помощников прокурора до секретарей обкома. Известны даже те, кто приводил приговоры в исполнение, по крайней мере – в Сандармохе. Остались в тайне лишь заклеенные фамилии в расстрельных делах.

Читайте полностью в статье "Заклеенная история".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-12 15:28:27
Народная примета : если либерасты на предмет сандермоха в очередной раз засуетились - значит скоро очередное судебное заседание в отношении ночного фотографа.
Американец
2019-07-12 15:50:45
однозначно, это точно.

Это лакмусовая бумага для либерастов
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