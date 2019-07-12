В материалах расстрельных дел Большого террора в Карелии заклеены фамилии

В период с августа 1937 года по ноябрь 1938 года в республике было уничтожено более 10 тысяч человек.

"Изобличается в том, что состоит участником контрреволюционной диверсионно-повстанческой организации и ведет в ней контрреволюционную деятельность". Это слова из постановления об избрании меры пресечения и предъявления обвинения уроженцу поморской деревни Шижня Ивану Суворову, который был арестован в конце зимы 1938 года, а в начале апреля расстрелян в Сандармохе.

По оценке историков, всего в период Большого террора – с августа 1937 года по ноябрь 1938 года – в Карелии было уничтожено более 10 тысяч жителей республики. Почти половина из них оказалась расстреляна в ходе "операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов", начало которой дал приказ народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова. Примечательно, что он сам впоследствии был обвинен в подготовке государственного переворота и расстрелян.

Имена тех, кто входил в карельскую Тройку НКВД, также известны – от помощников прокурора до секретарей обкома. Известны даже те, кто приводил приговоры в исполнение, по крайней мере – в Сандармохе. Остались в тайне лишь заклеенные фамилии в расстрельных делах.

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