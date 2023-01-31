В МЧС Карелии сообщили еще об одном погибшем на пожаре

В поселке Сортавальского района на пожаре в доме погибли два человека, двоих удалось спасти, сообщили в МЧС Карелии.

Как ранее сообщалось, в четверг, 9 февраля, в поселке Хелюля Сортавальского района произошел пожар в деревянном одноэтажном двухквартирном доме. Горела квартира. На пепелище, по сообщению паблика Сортавальского района, было найдено тело пожилой женщины.

Как рассказали в МЧС Карелии, к тушению пожара были привлечены 13 человек личного состава и 3 автоцистерны. Огонь тушили 46 минут. В результате квартира на площади 50 кв.м выгорела полностью. На пепелище были найдены тела двух человек – пожилой женщины и мужчины.

Двое жильцов из второй квартиры спасены.

Причина пожара устанавливается. Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек на пожаре.