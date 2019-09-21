В МЧС предупредили о резком усилении ветра в Карелии в воскресенье

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Порывы ветра в Карелии в воскресенье, 22 сентября, будут достигать 15-18 м/с.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, днем 22 сентября. на территории республики прогнозируется усиление северного и северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе, в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.
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