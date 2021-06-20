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В МЧС при жаре посоветовали меньше курить и выставлять кондиционер не ниже +25

Новости. Общество
18:20, 21 Июня 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Специалисты ведомства отмечают, что в сутки следует выпивать не менее 2-2,5 литров чая, минеральной столовой негазированной воды, подсоленной воды, прохладительных напитков.

Специалисты МЧС России в условиях жары советуют меньше курить, ежедневно проводить дома влажную уборку и не употреблять очень холодные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

«В условиях смога и жары нужно чаще бывать в помещении, ежедневно проводить дома влажную уборку, меньше курить», — говорится в рекомендациях МЧС.

Кроме того, специалисты отмечают, что в сутки следует выпивать не менее 2-2,5 литров чая, минеральной столовой негазированной воды, подсоленной воды, прохладительных напитков. «Не употребляйте очень холодные напитки», — призывают в ведомстве.

Дома в МЧС советуют устраивать влажные обтирания или принимать прохладительный душ, но с температурой воды не ниже 30 градусов. При этом на кондиционерах оптимально выставлять температуру не менее 23-25 градусов. Также, по мнению специалистов, не стоит находиться в помещениях с кондиционерами во влажной одежде.

Напомним, раскаленный воздух с Иранского нагорья принес аномальную жару, в том числе и в Карелию. С начала недели столбики термометров будут продолжать «ползти» вверх до +35.

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