Открылись скандальные подробности в деле обвиняемого в педофилии экс-директора музея Медвежьегорска

Медвежьегорский районный суд Карелии приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего директора местного музея Сергея Колтырина и его подельника в развращении и сексе с подростком, не достигшим 14 лет.

В четверг, 25 мая, судья Медвежьегорского районного суда Сергей Матвеев начал рассматривать в закрытом режиме уголовное дело по педофилии.

Экс-директор местного районного музея Сергей Колтырин обвиняется по ч.ч. 2,4 ст. 135 – "Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору"; по ч.ч. 3,5 ст. 134 – "Половые сношения с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору". А также по ст.222 – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов".

Колтырин был арестован в октябре 2018 года, а позже отказался от услуг адвоката Виктора Ануфриева.

Тогда же в Североморске был задержан и сопровожден в Карелию подельник Колтырина – матрос спасательно-буксирного судна "Памир" Северного флота ВМФ России Евгений Носов. Его также взяли под стражу.

По версии следствия, преступления сексуального характера Колтырин и Носов совершали неоднократно, начиная с того времени, когда мальчику исполнилось 12 лет, и практически до его 14-летия.

При этом Носов является дальним родственником мальчика. Возможно, поэтому не подозревавший ничего плохого родители отпускали малолетнего сына с родственником.

По информации "Столицы на Онего", Носов состоит в браке и у него имеется несовершеннолетняя дочь.