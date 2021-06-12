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В Медвежьегорском районе в перевернувшейся лодке была целая семья: нашли тела двух маленьких девочек

Новости. Происшествия
14:22, 13 Июня 2021
фото: pixabay.com

На озере Кучмозеро близ деревни Покровское Медвежьегорского района Карелии в перевернувшейся лодке была семья из четырех человек – нашли тела только двух маленьких девочек.

Напомним, ранее мы сообщали, что накануне в 19.26 спасателям позвонил житель деревни Покровское на территории Чебинского поселения Медвежьегорского района Карелии. Мужчина увидел в акватории Кучмозеро перевернувшуюся лодку.

В спасательной операции участвовали представители МВД Карелии и сотрудники ГИМС (14 человек, 5 единиц техники, 1 плавсредство). Примерно через три часа, в 22.50 на озере были обнаружены тела двух человек.

Как выяснилось, из воды достали тела двух девочек 3 и 6 лет.

Как передает корреспондент «Столицы на Онего», который находится сейчас в Медвежьегорском районе, со ссылкой на местных жителей, на Кучмозеро пропала целая семья – родители вместе с детьми отправились на водную прогулку, их лодка перевернулась.

Как рассказали нам в МЧС Карелии, поиски родителей продолжаются.

Как пишет местный паблик Медвежьегорск Online, в перевернувшейся лодке вместе с мужем и детьми находилась учитель истории и обществознания местной школы. 

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